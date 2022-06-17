Орешкин назвал доллар наркотиком, на который подсадили весь мир

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) помощник президента Максим Орешкин.

«Я бы сказал, что доллар — это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира», — сказал Орешкин.