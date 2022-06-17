Власти Москвы и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

14:20

На Петербургском экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве между двумя регионами. По словам градоначальника столицы РФ, Москва планирует оказать помощь ДНР в социальной сфере, здравоохранении, образовании, социальной поддержке, культуре. "Все эти направления, я надеюсь, что вместе с Донецкой Народной Республикой мы будем активно отрабатывать, - отметил Собянин. - Уже сегодня в Донецке работает московская команда - около 300 человек, около 100 единиц техники, которая восстанавливает резервные водоводы для того, чтобы обеспечить Донецк водой. Обеспечивает команда обследование объектов, подготовку проектной документации, чтобы при первой возможности зайти на восстановление Донецка".

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Донецке нужно решить немало задач, первоочередная из них - наладивание водопровода. "Есть серьезные проблемы с водой. Конечно же, очень много усилий придется приложить к подготовке к осенне-зимнему периоду", - отметил Пушилин.

Документ предусматривается оказание Москвой социально-экономической и гуманитарной помощи ДНР, в том числе в восстановлении социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры. Также предполагается помощь в благоустройстве Донецка, планируется укреплять двусторонние связи в области транспорта, информационных технологий, промышленности, АПК, торговли, архитектуры и строительства, ЖКХ, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, науки, культуры.