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Кабмин Украины ввел визовый режим для граждан РФ с 1 июля — офис Зеленского

14:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины приняло решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Об этом в пятницу заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Кабмин принял соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», — написал он в своем телеграм-канале.

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