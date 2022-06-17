Кабмин Украины ввел визовый режим для граждан РФ с 1 июля — офис Зеленского
14:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины приняло решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Об этом в пятницу заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Кабмин принял соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», — написал он в своем телеграм-канале.
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