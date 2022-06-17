Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев выступил на сессии ПМЭФ, посвященной развитию конкуренции в новых условиях
15:22 17.06.2022
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев принял участие в сессии «Новые возможности для развития конкуренции в отсутствии участников глобальных цифровых рынков», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
Участники дискуссии обсуждали изменения конкурентных условий для цифрового рынка в РФ в связи с ограничениями деятельности иностранных компаний в России и российских – на мировых рынках. В фокусе внимания были вопросы о потере или преимуществе сложившейся ситуации, а также какие механизмы для поддержки и развития конкуренции наиболее оптимальны.
«Конкуренция нужна, и мы заинтересованы в том, чтобы она была, – подчеркнул Кирилл Царев. – Мы четко понимаем: если не будет конкуренции, не будет развития. Сейчас на всех рынках, где работает Сбер, у нас есть сильные конкуренты и я уверен, что так будет и дальше. Другое дело, что скорее всего, это будут крупные игроки: у больших экосистем больше возможностей привлекать клиентов. Но это вовсе не отменяет того, что на рынки будут выходить и новички: компании с новыми технологиями. По сути это соревнование, но не друг с другом, а с природой. Тот, кто предлагает клиенту новую бизнес-модель: более эффективную, более выгодную, тот и выигрывает».
Модератором встречи выступил президент, председатель совета директоров КРОС Сергей Зверев. Среди спикеров также были: руководитель ФАС РФ Максим Шаскольский; министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев; директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Международного центра конкурентного права политики БРИКС Алексей Иванов; заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников; заместитель главного экономиста административного совета по экономической безопасности Бразилии Рикардо Медейрос де Кастро (онлайн); руководитель GR-клуба Российской ассоциации электронных коммуникаций Марина Амелина; директор отдела правоприменения в сфере цифровой экономики государственного управления по контролю рынка КНР Цзянь Лю.
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