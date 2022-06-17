Лукашенко заявил, что Путин не просил участия Белоруссии в конфликте на Украине
15:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не просил участия республики в конфликте на Украине, но ее к этому подталкивает Запад .
«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад — прим. ТАСС) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт, линию от Питера до Ростова», — сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске в пятницу, сообщает агентство БелТА.
Глава государства подчеркнул, что Белоруссия не собирается воевать на Украине. «Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину, ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:30 17.06.2022
- Запад словно пылесосом выгребал товары из беднейших стран — Путин
- 16:28 17.06.2022
- ЕС окончательно утратил свой суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, считает Путин
- 16:18 17.06.2022
- Экономический блицкриг против РФ не имел шансов на успех — Путин
- 16:16 17.06.2022
- США видят себя «посланниками Бога на Земле» без всякой ответственности — Путин
- 16:12 17.06.2022
- Мир прежним уже не будет — Путин
- 16:10 17.06.2022
- Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого — Путин
- 16:08 17.06.2022
- Доверие к мировым валютам подорвано ради устаревших геополитических иллюзий — Путин
- 15:22 17.06.2022
- Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев выступил на сессии ПМЭФ, посвященной развитию конкуренции в новых условиях
- 15:00 17.06.2022
- Наркотрафик с территории Украины вырос в восемь раз — МВД Молдавии
- 14:32 17.06.2022
- Кабмин Украины ввел визовый режим для граждан РФ с 1 июля — офис Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать