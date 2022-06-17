Лукашенко заявил, что Путин не просил участия Белоруссии в конфликте на Украине

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не просил участия республики в конфликте на Украине, но ее к этому подталкивает Запад .

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад — прим. ТАСС) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт, линию от Питера до Ростова», — сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске в пятницу, сообщает агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия не собирается воевать на Украине. «Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину, ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим», — сказал он.