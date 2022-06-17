0
0
103
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что Путин не просил участия Белоруссии в конфликте на Украине

15:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не просил участия республики в конфликте на Украине, но ее к этому подталкивает Запад .

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад — прим. ТАСС) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт, линию от Питера до Ростова», — сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске в пятницу, сообщает агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия не собирается воевать на Украине. «Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину, ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 17.06.2022
Запад словно пылесосом выгребал товары из беднейших стран — Путин
0
0
16:28 17.06.2022
ЕС окончательно утратил свой суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, считает Путин
0
7
16:18 17.06.2022
Экономический блицкриг против РФ не имел шансов на успех — Путин
0
36
16:16 17.06.2022
США видят себя «посланниками Бога на Земле» без всякой ответственности — Путин
0
50
16:12 17.06.2022
Мир прежним уже не будет — Путин
0
60
16:10 17.06.2022
Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого — Путин
0
55
16:08 17.06.2022
Доверие к мировым валютам подорвано ради устаревших геополитических иллюзий — Путин
0
58
15:22 17.06.2022
Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев выступил на сессии ПМЭФ, посвященной развитию конкуренции в новых условиях
0
125
15:00 17.06.2022
Наркотрафик с территории Украины вырос в восемь раз — МВД Молдавии
0
172
14:32 17.06.2022
Кабмин Украины ввел визовый режим для граждан РФ с 1 июля — офис Зеленского
0
212

Возврат к списку