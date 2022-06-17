Доверие к мировым валютам подорвано ради устаревших геополитических иллюзий — Путин

16:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверие к мировым валютам подорвано ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий некоторых государств, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, доверие к мировым валютам, основательно подорваны. Подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе. И сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий», — подчеркнул глава государства.