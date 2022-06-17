Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого — Путин

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящие элиты ряда западных стран пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого и отрицая меняющуюся реальность. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Правящие элиты некоторых западных государств пребывают в такого рода иллюзиях, не хотят замечать очевидных вещей, упорно цепляясь за тени прошлого», — сказал он.