Мир прежним уже не будет — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что время нынешних бурных перемен в мире «пересидеть» невозможно, прежним мир уже не будет.

Выступая на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, глава государства констатировал, что изменения в мире «носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер». «Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет как и прежде. Не будет!» — заявил Путин.