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США видят себя «посланниками Бога на Земле» без всякой ответственности — Путин

16:16 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что США видят себя «посланниками Бога на Земле», у которых есть интересы и нет ответственности.

«Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными», — констатировал глава российского государства, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Они, США, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляются о себе новые мощные центры, каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализуют собственные модели экономического роста и, конечно, имеют право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета», — подчеркнул Путин.

На его взгляд, «речь идет об объективных процессах, о поистине революционных тектонических изменениях» в мире.

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