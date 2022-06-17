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НОВОСТИ

Экономический блицкриг против РФ не имел шансов на успех — Путин

16:18 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что экономический блицкриг против страны изначально не имел шансов на успех, а санкционное оружие является обоюдоострым.

«Уже говорил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех, при этом санкционное оружие, как известно, и практика последних лет это показывает хорошо, оно обоюдоострое», — сказал глава государства, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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