ЕС окончательно утратил свой суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, считает Путин

16:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) окончательно лишился своего политического суверенитета, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», — сказал он.