ЕС окончательно утратил свой суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, считает Путин
16:28 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз (ЕС) окончательно лишился своего политического суверенитета, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:30 17.06.2022
- Запад словно пылесосом выгребал товары из беднейших стран — Путин
- 16:18 17.06.2022
- Экономический блицкриг против РФ не имел шансов на успех — Путин
- 16:16 17.06.2022
- США видят себя «посланниками Бога на Земле» без всякой ответственности — Путин
- 16:12 17.06.2022
- Мир прежним уже не будет — Путин
- 16:10 17.06.2022
- Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого — Путин
- 16:08 17.06.2022
- Доверие к мировым валютам подорвано ради устаревших геополитических иллюзий — Путин
- 15:32 17.06.2022
- Лукашенко заявил, что Путин не просил участия Белоруссии в конфликте на Украине
- 15:22 17.06.2022
- Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев выступил на сессии ПМЭФ, посвященной развитию конкуренции в новых условиях
- 15:00 17.06.2022
- Наркотрафик с территории Украины вырос в восемь раз — МВД Молдавии
- 14:32 17.06.2022
- Кабмин Украины ввел визовый режим для граждан РФ с 1 июля — офис Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать