Запад словно пылесосом выгребал товары из беднейших стран — Путин

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад как будто пылесосом выгребал товары из беднейших стран, оставляя им лишь ошметки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ.

«Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран — вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», — сказал он.