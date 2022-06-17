РФ готова решать важнейшую мировую задачу по увеличению поставок продовольствия — Путин
16:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей мирового сообщества наращивание поставок продовольствия на рынок. Глава государства заверил, что РФ готова к таким действиям.
«Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества — нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии», — заявил Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений», — заверил президент.
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