РФ готова решать важнейшую мировую задачу по увеличению поставок продовольствия — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей мирового сообщества наращивание поставок продовольствия на рынок. Глава государства заверил, что РФ готова к таким действиям.

«Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества — нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии», — заявил Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений», — заверил президент.