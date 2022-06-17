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СВО на Украине — это решение, основанное на праве РФ отстаивать свою безопасность — Путин

16:34 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность», — сказал глава государства.

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