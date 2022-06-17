Все задачи спецоперации будут решены — Путин

16:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все задачи специальной военной операции по защите Донбасса будут выполнены, залогом тому — мужество и героизм воинов, а также консолидация общества России, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены, и залогом тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России», — сказал Путин.

«Глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела, строительства и укрепления сильной и суверенной державы — России», — подчеркнул глава государства.