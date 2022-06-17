Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
17:00 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%.
«Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — сказал президент в пятницу на пленарном заседании.
При этом президент обратил внимание, что срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года. «Это значит, что наши граждане, которые хотят улучшить жилищные условия по этой льготе, должны ею воспользоваться до конца этого года», — пояснил президент. Он добавил, что максимальные суммы кредита также сохраняются.
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