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Россия способна быстро восстановить боезапас, потраченный на Украине — Борисов

17:12 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может достаточно быстро восстановить боезапас, потраченный во время спецоперации на Украине. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер Юрий Борисов.

«Безусловно, я знаю, что у нас есть все возможности достаточно быстро восстановить все те боезапасы, которые мы, естественно, потратим сегодня в этой специальной военной операции», — сказал он.

Борисов также подчеркнул, что высокоточные ракеты у Вооруженных сил России не закончатся.

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