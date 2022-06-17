Россия способна быстро восстановить боезапас, потраченный на Украине — Борисов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может достаточно быстро восстановить боезапас, потраченный во время спецоперации на Украине. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер Юрий Борисов.

«Безусловно, я знаю, что у нас есть все возможности достаточно быстро восстановить все те боезапасы, которые мы, естественно, потратим сегодня в этой специальной военной операции», — сказал он.

Борисов также подчеркнул, что высокоточные ракеты у Вооруженных сил России не закончатся.