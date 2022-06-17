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Путин предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых

17:34 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить в России промышленную ипотеку для предприятий по ставке 5% годовых. Об этом он заявил в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых», — сказал он.

Путин обратил внимание, что право на льготные кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства.

Президент призвал правительство в ближайшее время запустить программу промышленной ипотеки. «Прошу правительство, не затягивая, отработать все детали с банковским сектором России, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме», — обратился он.

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