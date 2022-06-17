Путин ожидает усугубления экономического неравенства на Западе и смену элит в Европе
17:42 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин ожидает дальнейшего усугубления экономического неравенства в западном обществе и смену элит в Европе. Об этом она заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Прямым следствием действия европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах и еще сильнее раскол их общества, причем не только уровня благосостояния, но и в целом ориентиров различных групп этого общества», — сказал он. Президент отметил, что в Европе друг друга меняют у власти похожие как близнецы политические партии, а реальные интересы граждан и национального бизнеса «оттесняются все дальше, на задворки, на периферию».
«Такой отрыв от реальности, запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и в итоге к росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит», — сказал он.
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