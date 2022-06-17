Премьер Великобритании приехал в Киев

18:15 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев.Информацию об этом опубликовал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что Зеленский, команда Офиса президента и правительство обсудили с Джонсоном необходимость поставки Киеву тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию.