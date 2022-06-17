Возвращению европейских компаний в Россию власти мешать не будут - Путин

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что многие европейские компании вернутся на российский рынок. Глава государства заверил, что власти страны не будут этому мешать.

«Я не сомневаюсь — пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать», — заявил глава государства в пятницу, отвечая на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», — подчеркнул Путин.