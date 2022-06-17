Скончался знаменитый французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году. Об этом сообщили в пятницу представители его семьи.

Трентиньян, посвятивший более 60 лет служению театру и кинематографу, сыграл в более чем 130 фильмах. Одной из самых запоминающихся стала его роль в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (Un homme et une femme, 1966). Картина была удостоена высшей награды Каннского кинофестиваля, а также премий «Оскар» и «Золотой глобус».