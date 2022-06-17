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Путин: Многополярность, она не симпатична, она неизбежна...

18:45 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многополярная система международных отношений сейчас уже неизбежна. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Многополярность, она не симпатична, она неизбежна. И когда я говорил о том, что кто-то пытается заморозить международные отношения на уровне 30-летней давности после развала СССР, я говорю о том, что люди не понимают, что движение неизбежно, рождаются новые центры силы, мощные, перспективные, динамичные, — сказал он. — А кому-то это не нравится, в том числе не нравится рост и могущество Китая, и я напомню, что по объему экономики, по паритету покупательской способности Китай стал экономикой номер один в мире. Это факт, это статистика».

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