Борис Джонсон предложил готовить бойцов ВСУ на территории Европы
19:00 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Премьер-министр [Джонсон] предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских сил, которая потенциально позволит подготавливать до 10 тыс. солдат каждые 120 дней, — сказано в документе. — В ходе сегодняшнего визита в Киев премьер-министр заявил президенту [Владимиру] Зеленскому, что Великобритания может возглавить эту прорывную программу, которая коренным образом изменит ситуацию в этой войне, существенно увеличив потенциал восстановления сил ВСУ, что необходимо им для победы в сражении за прочный мир».
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