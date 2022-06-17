Борис Джонсон предложил готовить бойцов ВСУ на территории Европы

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава британского правительства Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил Украине помощь в подготовке военнослужащих ВСУ на территории европейских стран. Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу канцелярией премьера, британская сторона рассчитывает, что каждые четыре месяца можно будет обучать до 10 тыс. украинских солдат.

«Премьер-министр [Джонсон] предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских сил, которая потенциально позволит подготавливать до 10 тыс. солдат каждые 120 дней, — сказано в документе. — В ходе сегодняшнего визита в Киев премьер-министр заявил президенту [Владимиру] Зеленскому, что Великобритания может возглавить эту прорывную программу, которая коренным образом изменит ситуацию в этой войне, существенно увеличив потенциал восстановления сил ВСУ, что необходимо им для победы в сражении за прочный мир».