Новикомбанк и ВНИИ «Центр» объединят компетенции для решения задач диверсификации, цифровизации и импортозамещения

18:47

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, и Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» (ФГУП «ВНИИ «Центр») на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках подписанного соглашения партнерство сторон будет направлено на достижение оптимальных условий финансирования проектов, которые можно реализовать по программе кооперации гражданских промышленных, научных и образовательных организаций, в том числе в рамках сервиса «Единое окно поиска технологического партнера».

Сервис разработан экспертами ВНИИ «Центр» для развития связей между организациями гражданского сектора и ОПК для быстрого и эффективного поиска партнеров. Пользователям информационной системы предоставлена возможность по выбору более чем 750 тыс. типовых операций и 2 тыс. высокотехнологичных услуг, предлагаемых организациями ОПК.

Информационное сотрудничество предусматривает также обмен данными о финансовых инструментах поддержки выпуска продукции гражданского назначения высокотехнологичными предприятиями.

«Мы постоянно анализируем все инструменты поддержки и актуализируем нашу базу знаний. Это позволяет создавать для каждого проекта уникальную модель привлечения финансирования. Соглашение с научно-исследовательским центром позволит как расширить нашу экспертизу, так и предложить доступ к разработанным в банке алгоритмам поддержки для всей отрасли», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

ФГУП «ВНИИ «Центр» – ведущая многопрофильная организация по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере промышленного комплекса. В числе приоритетных направлений деятельности института – вопросы диверсификации, цифровизации и импортозамещения.