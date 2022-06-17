РФ имела право признать ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН - Путин
19:10 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Когда Косово отделялось, под давлением западных стран Международный суд ООН принял решение, что в соответствии с Уставом ООН, когда какая-то страна отделяется от государства, спрашивать разрешения на этот счет у центральный властей не нужно, — это решение Международного суда ООН применительно к Косово, но имеет общий характер, это прецедент», — сказал Путин.
«Хорошо, тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей, — продолжил он. — Они объявили о своей независимости. В это связи мы имели право признать их? Конечно, имели». Глава российского государства также указал, что РФ это сделала, после чего заключила договор о взаимопомощи и в соответствии со 151 статьей Устава ООН оказывает республикам военную помощь.
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