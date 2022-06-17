Россия ничего не имеет против вступления Украины в ЕС - Путин

18:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», — сказал российский лидер.