0
0
111
НОВОСТИ

Россия ничего не имеет против вступления Украины в ЕС - Путин

18:57 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», — сказал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 17.06.2022
Путин сообщил, что напрямую шиурмовать укрепрайоны ВСУ нецелесообразно
0
20
17:12 17.06.2022
Россия способна быстро восстановить боезапас, потраченный на Украине — Борисов
0
80
13:20 17.06.2022
На Украине воюют иностранные наемники из 64 стран, около 2 тыс. уже уничтожены — МО РФ
0
123
12:32 17.06.2022
ВКС РФ уничтожили штаб подразделения батальона «Азов» в Харьковской области — МО РФ
0
118
10:00 17.06.2022
Третий авианосец Китая спущен на воду
0
143
17:12 16.06.2022
Вспышки гепатита А фиксировались в регионах Украины, где были подконтрольные США объекты
0
396
11:00 16.06.2022
ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
0
423
16:12 15.06.2022
Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм
0
601
14:00 15.06.2022
ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
0
623
12:00 15.06.2022
ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
0
627

Возврат к списку