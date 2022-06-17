Путин сообщил, что напрямую шиурмовать укрепрайоны ВСУ нецелесообразно
19:20 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент напомнил, что линия разграничения, созданная восемь лет назад под Донецком, является «серьезным» укрепрайоном.
«Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу [Донецку], нецелесообразно. Потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил», — сказал он. По словам главы государства, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов. «Это, конечно, требует определенного времени. Контрбатарейная борьба там ведется», — подчеркнул Путин, отметив «очень большое» преимущество ВС РФ в артиллерии.
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