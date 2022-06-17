В Казахстане есть разные точки зрения насчет спецоперации России на Украине - Токаев

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстанское общество высказывает разные точки зрения насчет спецоперации России на Украине, это свидетельствует о его открытости и зрелости. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума.

«По этому поводу я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются», — сказал он, отвечая на вопрос о мнении казахстанцев по спецоперации.