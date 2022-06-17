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Путин: Ну кому в голову в России может прийти портить отношения с Казахстаном?

20:00 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Казахстан имеют союзнические, братские отношения, портить их — это чушь, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я хотел бы подчеркнуть, мы всегда с уважением относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве. У нас союзнические отношения с Казахстаном, можно сказать братские, мы члены одного оборонного блока — ОДКБ — мы члены одной экономической организации. Ну кому в голову в России может прийти портить отношения с Казахстаном по каким бы то ни было вопросам? Это чушь, мы заинтересованы в укреплении таких отношений», — сказал президент.

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