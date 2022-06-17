0
0
156
НОВОСТИ

Борис Джонсон сообщил, что он думает по поводу переговров о будущем Украины

20:10 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о будущем Украины должны начаться лишь после того, как российских войск не будет на территории страны. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавив, что именно тогда Киеву могут быть предоставлены гарантии безопасности со стороны западных партнеров.

«Мы продолжим поставлять вооружение и проводить обучение, которое может понадобиться [украинским] вооруженным силам для обращения с этим вооружением», — пообещал Джонсон. Он выразил надежду, что это позволит сделать так, чтобы российских войск не было на территории Украины. «Это будет моментом для переговоров по поводу будущего, и в этом контексте <…> мы и другие страны возьмем на себя обязательства и [предоставим] гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем», — подчеркнул британский премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:46 17.06.2022
Москва четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
0
63
20:30 17.06.2022
Путин оптимистично смотрит на будущие отношения на международной арене
0
94
20:00 17.06.2022
Путин: Ну кому в голову в России может прийти портить отношения с Казахстаном?
0
168
19:40 17.06.2022
«Роснефть» на полях ПМЭФ заключила ряд соглашений по внедрению новых технологий, инноваций, а также в сфере охраны труда и промбезопасности
0
159
19:35 17.06.2022
В Казахстане есть разные точки зрения насчет спецоперации России на Украине - Токаев
0
208
19:20 17.06.2022
Путин сообщил, что напрямую шиурмовать укрепрайоны ВСУ нецелесообразно
0
258
19:16 17.06.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье запустят ипотечный маркетплейс
0
169
19:10 17.06.2022
РФ имела право признать ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН - Путин
0
217
19:06 17.06.2022
Президент Казахстана высказался по поводу признания ЛНР и ДНР
0
452
19:00 17.06.2022
Борис Джонсон предложил готовить бойцов ВСУ на территории Европы
0
224

Возврат к списку