Борис Джонсон сообщил, что он думает по поводу переговров о будущем Украины

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о будущем Украины должны начаться лишь после того, как российских войск не будет на территории страны. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавив, что именно тогда Киеву могут быть предоставлены гарантии безопасности со стороны западных партнеров.

«Мы продолжим поставлять вооружение и проводить обучение, которое может понадобиться [украинским] вооруженным силам для обращения с этим вооружением», — пообещал Джонсон. Он выразил надежду, что это позволит сделать так, чтобы российских войск не было на территории Украины. «Это будет моментом для переговоров по поводу будущего, и в этом контексте <…> мы и другие страны возьмем на себя обязательства и [предоставим] гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем», — подчеркнул британский премьер.