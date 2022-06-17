Путин оптимистично смотрит на будущие отношения на международной арене

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что в прогнозах о будущем международных отношений является скорее оптимистом, чем пессимистом.

Он заметил, что в тех же США противоречия нарастают. Однако, считает российский лидер, элитам придется реагировать на требования населения.

«И в конечном итоге и внутри этих стран, в том числе и в Штатах, и на международной арене все-таки отношения выстроятся должным образом. Я все-таки, скорее, оптимист, чем пессимист», — сказал Путин.