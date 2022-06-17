Путин оптимистично смотрит на будущие отношения на международной арене
20:30 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он заметил, что в тех же США противоречия нарастают. Однако, считает российский лидер, элитам придется реагировать на требования населения.
«И в конечном итоге и внутри этих стран, в том числе и в Штатах, и на международной арене все-таки отношения выстроятся должным образом. Я все-таки, скорее, оптимист, чем пессимист», — сказал Путин.
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