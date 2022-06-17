Москва четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата

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Москва очередной раз подряд стала лидером Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, результаты которого были обнародованы в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам вице-мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, несколько лет городские власти активно занимается улучшением инвестиционной привлекательности мегаполиса для бизнеса. «С 2017 года столица входит в ТОП-3 регионов с самым привлекательным инвестклиматом, а с 2019 года возглавляет данный рейтинг, - отмечает заммэра. - По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19% и составили 4,8 трлн рублей. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, темпы роста не сбавляются – в первом квартале текущего года вложения выросли почти на 5% и достигли 713 млрд рублей. В целом на долю Москвы приходится порядка 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России».

Промышленным предприятиям Москвы также доступен большой пакет антикризисных мер поддержки. Например, Правительство столицы приняло решение об автоматическом продлении специальных статусов: в этом году их не нужно подтверждать. На 20 миллиардов рублей власти докапитализировали Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства: эти средства предназначены для компенсации ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализации инвестиционных программ, а также проектов по объектам нежилого назначения. Еще мы предоставляем промпредприятиям землю в аренду за один рубль в год для создания новых или расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отмечает, что Москва, несмотря на сложную ситуацию в мире, была и остается самым инвестиционно-привлекательным регионом РФ. «Как мы видим по целому ряду состоявшихся в последние месяцы публичных мероприятий в столице с участием правительства Москвы, столичного бизнеса и представителями деловых и инвестиционных кругов, например, из таких стран, как Китай, Израиль, ОАЭ, Иран и Турция, интерес со стороны иностранных инвесторов сохраняется на высоком уровне, - говорит чиновник. - Для поддержки комфортного инвестклимата мы предлагаем компаниям, локализовавшим свой бизнес на территории города, льготное налогообложение, выгодное географическое положение, низкие ставки на импорт. Совместно с нашими партнерами мы продолжим реализовывать все запланированные инвестиционные программы».

По мнению директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, важную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата играет удобство взаимодействия предпринимателей со столичными властями и оперативная обратная связь. «Для этого функционирует сайт investmoscow.ru: здесь в режиме онлайн можно подать заявки на получение различных льгот, сообщить о проблеме, связанной с инвестиционной деятельностью в Москве, подобрать оптимальные меры поддержки, предложить к реализации инициативы. Всего на портале работает почти 30 онлайн-сервисов, облегчающих ведение бизнеса в столице», - говорит глава агентства.