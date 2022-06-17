Ростуризм: Нужно открывать границу для иностранных туристов, которые хотят приехать

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна быть открытой для иностранных туристов, необходимо как можно быстрее запустить единую электронную визу для 52 стран. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нам в туризме, если мы говорим об открытости, нужно открывать границу для иностранных туристов, которые хотят приехать, посетить нашу страну, оставить деньги в экономике нашей страны, поддержать рабочие места. Зарабатывать можно на этом миллиарды. У туризма колоссальный экспортный потенциал. Нужно как можно скорее запускать единую электронную визу для 52 стран, это будет лучшей демонстрацией нашей открытости миру», — сказала она.