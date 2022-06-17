0
0
144
НОВОСТИ

Ростуризм: Нужно открывать границу для иностранных туристов, которые хотят приехать

21:15 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна быть открытой для иностранных туристов, необходимо как можно быстрее запустить единую электронную визу для 52 стран. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нам в туризме, если мы говорим об открытости, нужно открывать границу для иностранных туристов, которые хотят приехать, посетить нашу страну, оставить деньги в экономике нашей страны, поддержать рабочие места. Зарабатывать можно на этом миллиарды. У туризма колоссальный экспортный потенциал. Нужно как можно скорее запускать единую электронную визу для 52 стран, это будет лучшей демонстрацией нашей открытости миру», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:15 17.06.2022
Литовские железные дорогие решили блокировать пропуск поездов с "санкционными" товарами в Калининград
0
86
22:10 17.06.2022
Россия не должна сама покидать международные организации - Кудрин
0
80
22:00 17.06.2022
Членом ЕС Молдавия в ближайшие годы не станет - глава делегации ЕС в Кишиневе
0
92
21:45 17.06.2022
По мнению главы МИД Украины, время для дипломатического решения конфликта в Донбассе еще не пришло
0
114
20:46 17.06.2022
Москва четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
0
175
20:30 17.06.2022
Путин оптимистично смотрит на будущие отношения на международной арене
0
209
20:10 17.06.2022
Борис Джонсон сообщил, что он думает по поводу переговров о будущем Украины
0
375
20:00 17.06.2022
Путин: Ну кому в голову в России может прийти портить отношения с Казахстаном?
0
366
19:40 17.06.2022
«Роснефть» на полях ПМЭФ заключила ряд соглашений по внедрению новых технологий, инноваций, а также в сфере охраны труда и промбезопасности
0
238
19:35 17.06.2022
В Казахстане есть разные точки зрения насчет спецоперации России на Украине - Токаев
0
353

Возврат к списку