По мнению главы МИД Украины, время для дипломатического решения конфликта в Донбассе еще не пришло
21:45 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы ждем с нетерпением того дня, любая война заканчивается с дипломатией. Но этот момент еще не настал», — сказал Кулеба в статье для журнала «Форрин эффейрс», опубликованной в пятницу.
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