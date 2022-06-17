По мнению главы МИД Украины, время для дипломатического решения конфликта в Донбассе еще не пришло

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что время дипломатии для разрешения конфликта на Украине еще не пришло.

«Мы ждем с нетерпением того дня, любая война заканчивается с дипломатией. Но этот момент еще не настал», — сказал Кулеба в статье для журнала «Форрин эффейрс», опубликованной в пятницу.