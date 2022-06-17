Членом ЕС Молдавия в ближайшие годы не станет - глава делегации ЕС в Кишиневе

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия не станет членом Европейского союза в ближайшие годы, так как ей предстоит реализовать множество всеобъемлющих реформ. Об этом заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, комментируя рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.

«Все зависит от правительства и парламента Молдавии и их решимости в реализации реформ. Они должны достигнуть в этом определенного прогресса, и, очевидно, что речь не о годе или двух. Речь об очищении судебной системы, искоренении коррупции», — сказал дипломат в ходе брифинга. При этом он отметил, что получение статуса кандидата на вступление в ЕС означает, что страна на пути реформирования. «Это уже не просто страна, с которой у ЕС связи, это страна с перспективой на вступление, зависящей от уровня ее готовности», — пояснил он.