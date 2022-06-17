Литовские железные дорогие решили блокировать пропуск поездов с "санкционными" товарами в Калининград

22:15

Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с полуночи транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Об этом сообщил в пятницу в своем телегам-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции», — написал Алиханов.