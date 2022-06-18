Губернатор Калининградской области сделал заявление по поводу запрета Литвы на перевозку грузов по ж/д
22:45 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это потребует сейчас от нас срочной поставки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов — различных балкеров, других типов судов. Мы уже работаем сейчас с федеральными ведомствами — с Минтрансом, с Российскими железными дорогами, Росморпортом, министерством иностранных дел, другими ведомствами — для того, во-первых, чтобы получить разъяснения от Европейской комиссии, попытаться добиться правильных разъяснений, потому что мы считаем, что это грубейше нарушение протоколов по вступлению в ЕС Прибалтийских государств. Это нарушение правил свободного транзита в и из Калининградской области», — сказал Алиханов.
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