Автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут быть возрождены – Мантуров
23:05 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У коллег есть планы возрождения, например, бренда „Волга“ или „Победа“. Или и то, и то», — сказал он в пятницу в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума.
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