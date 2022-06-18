Автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут быть возрождены – Мантуров

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о планах по возрождению в России автомобильных брендов «Волга» и «Победа».

«У коллег есть планы возрождения, например, бренда „Волга“ или „Победа“. Или и то, и то», — сказал он в пятницу в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума.