В США обеспокоены возможностью столкновения американских и российских военных в Сирии - WSJ
09:00 18.06.2022 Источник: Интерфакс
Американское издание The Wall Street Journal пишет, что, по утверждению его источников, "некоторые действия" российских войск в Сирии "чреваты прямым конфликтом" между военными США и России.
"Российские войска провели ряд операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в этом месяце, в том числе одну из них - на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны", - утверждали в разговоре с изданием американские военные чиновники.
НОВОСТИ
- 08:50 18.06.2022
- Босния и Герцеговина не хотела присоединяться к антироссийским санкциям - Додик
- 08:40 18.06.2022
- Хиллари Клинтон считает, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа президентом
- 08:30 18.06.2022
- США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине - WP
- 23:05 17.06.2022
- Автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут быть возрождены – Мантуров
- 22:45 17.06.2022
- Губернатор Калининградской области сделал заявление по поводу запрета Литвы на перевозку грузов по ж/д
- 22:15 17.06.2022
- Литовские железные дорогие решили блокировать пропуск поездов с "санкционными" товарами в Калининград
- 22:10 17.06.2022
- Россия не должна сама покидать международные организации - Кудрин
- 22:00 17.06.2022
- Членом ЕС Молдавия в ближайшие годы не станет - глава делегации ЕС в Кишиневе
- 21:45 17.06.2022
- По мнению главы МИД Украины, время для дипломатического решения конфликта в Донбассе еще не пришло
- 21:15 17.06.2022
- Ростуризм: Нужно открывать границу для иностранных туристов, которые хотят приехать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать