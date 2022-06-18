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В США обеспокоены возможностью столкновения американских и российских военных в Сирии - WSJ

09:00 18.06.2022 Источник: Интерфакс

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что, по утверждению его источников, "некоторые действия" российских войск в Сирии "чреваты прямым конфликтом" между военными США и России.

"Российские войска провели ряд операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в этом месяце, в том числе одну из них - на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны", - утверждали в разговоре с изданием американские военные чиновники.

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