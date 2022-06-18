Не менее 260 человек задержаны в Индии в ходе протестов против правил приема в ВС

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 260 человек были арестованы в Индии, преимущественно в штате Уттар-Прадеш, в связи с протестами против новой политики набора в вооруженные силы. Как сообщает в субботу телеканал Эн-ди-ти-ви, манифестациями охвачены и ряд других штатов страны.

Уже трое суток в регионах преимущественно севера Индии не утихают протесты молодежи, которая вступает в столкновения с полицией, устраивают поджоги поездов на железнодорожных станциях, перегораживают шоссе. В минувшие сутки были подожжены вагоны в 12 поездах на нескольких станциях. Железные дороги отменили 234 поезда, а движение 340 поездов нарушено.

Власти штата Бихар приостановили интернет-услуги в 12 из 38 округов, чтобы в социальных сетях не распространялись призывы к протестам. По данным телеканала, утром в субботу в Бихаре было подожжено несколько автомобилей.

В штате Телангана в пятницу во время столкновений полиция открыла огонь по протестующим на вокзале города Секундерабад. В результате погиб 24-летний мужчина.

В Индии профессиональная армия. По старым правилам, молодые люди становились солдатами в возрасте от 17,5 до 21 года, пройдя строгий отбор, после чего служили минимум 15 лет. Все это время они имели неплохую по индийским меркам зарплату, различные льготы, а также бесплатное медицинское обслуживание для самого военного и членов его семьи. После выхода в отставку бывший военнослужащий имел ряд льгот и пожизненную пенсию. Для выходцев из небогатых семей военная карьера является весьма привлекательной, и в Индии молодые люди стоят в очереди, чтобы стать солдатами.

Однако в этом году правительство Индии объявило новые правила приема. Возраст призывника увеличен до 23 лет. При этом те, кто попал в армию, будут служить всего четыре года, после чего планируется, что службу продолжат лишь 25% лучших из набранных, а остальные будут увольняться в запас без сохранения льгот и без пенсий — предусмотрена только разовая выплата. По мнению властей, это позволит сократить расходы на выплаты пенсий и льгот бывшим военнослужащим и направить средства на развитие вооруженных сил страны. Кроме того, такая схема должна привести к снижению среднего возраста солдата или матроса с 32 до 26 лет, что должно омолодить личный состав нижних чинов ВС. Однако эти нововведения вызвали недовольство многих молодых людей, желавших связать свою жизнь с армией.