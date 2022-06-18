В России выявили 3 382 случая заражения коронавирусом за сутки
12:30 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 382, до 18 395 179. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 371, до 17 819 395. Днем ранее там заявляли о 4 228 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 68, до 380 401. Днем ранее было зафиксировано 63 смерти.
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