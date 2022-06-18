Мейджоры отказываются от долгосрочных инвестиций из-за постоянно меняющихся приоритетов - Игорь Сечин

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Акционеры опасаются долгосрочного инвестирования в ТЭК в связи с тем, что повестка отрасли меняется в связи с изменением приоритетов энергокомпаний США, национального регулирования и политического целеуказания на фоне развития «зеленой» тематики, пандемии и дефицита энергии, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на XXV Петербургском экономическом форуме. Выступая с докладом на Энергетической панели на ПМЭФ-2022, глава российского нефтяного мейджора отметил, что в нынешних условиях в приоритете инвестиции с быстрой отдачей. В итоге компании предпочитают делать упор на рост дивидендов, минимизируя инвестиции в развитие.

По этому пути пошли нефтегазовые мейджоры, которые сделали акцент не на долгосрочном и устойчивом обеспечении потребителей доступной энергией, а на реализации краткосрочных и и среднесрочных проектов с быстрым сроком окупаемости и скорейшим извлечением прибыли для поддержания стоимости акций, заявил Сечин. Он также отметил такую тенденцию как «оптимизация», под которой зачастую понимают продажу активов, обеспечивающих отдачу в долгосрочной перспективе. В частности, он привел в пример американскую компанию ExxonMobil. Котировки ее акций достигли исторического максимума на фоне высокой цены нефти, растущих дивидендов и выкупа акций, причем компания не наращивает ни инвестиции, ни добычу.

По словам Сечина, за последние пять лет суммарные капитальные затраты мейджоров в области разведки и добычи сократились на 29%. При этом финансы, которые не были направлены на долгосрочное инвестирование, компании направляют на дивиденды и выкуп акций, расходы на которые за тот же период увеличились на 31%. Эта стратегия, как полагает глава «Роснефти», хотя и увеличивает сиюминутную доходность и повышает котировки акций, однако фундаментально ведет к отказу от развития предприятий отрасли.