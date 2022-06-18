0
0
94
НОВОСТИ

Мейджоры отказываются от долгосрочных инвестиций из-за постоянно меняющихся приоритетов - Игорь Сечин

12:27 18.06.2022

Акционеры опасаются долгосрочного инвестирования в ТЭК в связи с тем, что повестка отрасли меняется в связи с изменением приоритетов энергокомпаний США, национального регулирования и политического целеуказания на фоне развития «зеленой» тематики, пандемии и дефицита энергии, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на XXV Петербургском экономическом форуме. Выступая с докладом на Энергетической панели на ПМЭФ-2022, глава российского нефтяного мейджора отметил, что в нынешних условиях в приоритете инвестиции с быстрой отдачей. В итоге компании предпочитают делать упор на рост дивидендов, минимизируя инвестиции в развитие.

По этому пути пошли нефтегазовые мейджоры, которые сделали акцент не на долгосрочном и устойчивом обеспечении потребителей доступной энергией, а на реализации краткосрочных и и среднесрочных проектов с быстрым сроком окупаемости и скорейшим извлечением прибыли для поддержания стоимости акций, заявил Сечин. Он также отметил такую тенденцию как «оптимизация», под которой зачастую понимают продажу активов, обеспечивающих отдачу в долгосрочной перспективе. В частности, он привел в пример американскую компанию ExxonMobil. Котировки ее акций достигли исторического максимума на фоне высокой цены нефти, растущих дивидендов и выкупа акций, причем компания не наращивает ни инвестиции, ни добычу.

По словам Сечина, за последние пять лет суммарные капитальные затраты мейджоров в области разведки и добычи сократились на 29%. При этом финансы, которые не были направлены на долгосрочное инвестирование, компании направляют на дивиденды и выкуп акций, расходы на которые за тот же период увеличились на 31%. Эта стратегия, как полагает глава «Роснефти», хотя и увеличивает сиюминутную доходность и повышает котировки акций, однако фундаментально ведет к отказу от развития предприятий отрасли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 18.06.2022
Обмена иностранных наемников в ЛНР быть не может, они подлежат трибуналу — посол в РФ
0
110
12:48 18.06.2022
Игорь Сечин: Спасительным Ковчегом мировой экономики станет проект «Восток Ойл»
0
136
12:33 18.06.2022
Игорь Сечин: Британская BP - все еще крупнейший частный акционер «Роснефти»
0
142
12:30 18.06.2022
В России выявили 3 382 случая заражения коронавирусом за сутки
0
143
12:00 18.06.2022
Планы США по продаже Киеву ударных БПЛА приостановлены из-за возражений Пентагона - Reuters
0
204
11:35 18.06.2022
Игорь Сечин: Инфляция в США ускорилась из-за антироссийских санкций Запада
0
200
11:30 18.06.2022
В Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ - Bloomberg
0
221
11:00 18.06.2022
Стандарт «все включено» начнет действовать в российских отелях в 2023 году — Ростуризм
0
250
10:30 18.06.2022
Элиты США просчитались в подходах к России — Антонов
0
322
10:15 18.06.2022
Сбер рассказал, как студентам получить кредит на обучение в лучших вузах всего под 3% годовых
0
254

Возврат к списку