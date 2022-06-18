Задержаны два командира ВСУ, отдававшие приказы об обстреле домов в ЛНР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ установил двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР, они задержаны. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

«Старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенант Илья Масличенко и военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Евгений Вахненко подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением Донбасса», — отметили в СК. В отношении них возбуждено дело.

«Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия», — добавили в ведомстве.

По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта 2022 года лейтенант Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. «Эти противоправные действия привели к масштабным разрушениям частных домовладений и объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы „Мир“, городского спортивного комплекса, детского сада и медицинского учреждения», — сообщили в СК.

Также установлено, что 4 марта Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка Донецкой Народной Республики, в результате чего мужчина погиб на месте.