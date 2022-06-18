Медведев усомнился, что на переговорах с Украиной в августе «будет о чем и с кем говорить»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился, что в случае возобновления переговоров делегаций России и Украины в августе «будет о чем и с кем говорить».

Ранее о возможности возобновления переговоров заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. «Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в субботу в своем телеграм-канале.