Медведев усомнился, что на переговорах с Украиной в августе «будет о чем и с кем говорить»
17:00 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился, что в случае возобновления переговоров делегаций России и Украины в августе «будет о чем и с кем говорить».
Ранее о возможности возобновления переговоров заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. «Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в субботу в своем телеграм-канале.
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