Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз — Reuters
18:00 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия в период с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок угля из России примерно в шесть раз, а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неопубликованные данные правительства Индии.
Согласно этой информации, Индия за указанный промежуток времени закупила у России уголь на сумму около 331,17 млн долларов. Сумма закупок нефти составила 2,22 млрд долларов.
Источники сообщили агентству, что Индии предложена скидка в размере 30%. Согласно их сведениям, российские поставщики принимают платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.
Министерство торговли Индии не ответило на запрос Рейтер о комментариях.
Как ранее сообщило агентство Блумберг, в апреле Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России на фоне отказа ряда европейских стран от импорта российского топлива из-за ситуации на Украине. В мае разрыв в пользу Азии по данному показателю увеличился. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.
НОВОСТИ
- 18:30 18.06.2022
- В Госдуме подвергли критике Токаева после его слов о непризнании ДНР и ЛНР
- 17:55 18.06.2022
- Нефть и газ как и прежде будут играть важную роль в мире, уверен глава Совета директоров CNPC Дай Хоулян
- 17:30 18.06.2022
- Десятки тысяч человек в Лондоне вышли на акции протеста на фоне экономического кризиса
- 17:00 18.06.2022
- Медведев усомнился, что на переговорах с Украиной в августе «будет о чем и с кем говорить»
- 16:00 18.06.2022
- Задержаны два командира ВСУ, отдававшие приказы об обстреле домов в ЛНР
- 15:00 18.06.2022
- На главу УСИН по Херсонской области совершили покушение
- 14:35 18.06.2022
- Игорь Сечин: в Европе идет демонтаж модели «социальной рыночной экономики»
- 14:00 18.06.2022
- Двое сотрудников пожарной службы ДНР погибли при обстреле Донецка
- 13:00 18.06.2022
- Обмена иностранных наемников в ЛНР быть не может, они подлежат трибуналу — посол в РФ
- 12:48 18.06.2022
- Игорь Сечин: Спасительным Ковчегом мировой экономики станет проект «Восток Ойл»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать