Кадыров сообщил о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных жителях
19:00 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о мирных жителях Северодонецка, которым удалось покинуть промышленной зону после удержания украинскими формированиями.
«Все, что нужно знать о преступной деятельности украинских националистов. Пожилые люди на данном видео на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны города Северодонецка. В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про „зеленый коридор“, объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали», — написал Кадыров об опубликованном в субботу на своей странице в своем телеграм-канале видео.
Он добавил, что жители боятся расправы из-за попытки покинуть опасную зону. Как сообщила вышедшая из промзоны местная жительница в опубликованном видео, промзону покинули семь человек.
Ранее сообщалось, что численность украинских формирований в промышленной зоне Северодонецка может составлять до 2,5 тыс. человек, до четверти из которых — иностранные наемники. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщал, что сейчас в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники, они находятся на территории завода «Азот».
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