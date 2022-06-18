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В Госдуме подвергли критике Токаева после его слов о непризнании ДНР и ЛНР

18:30 18.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме пригрозили Казахстану мерами «как с Украиной» после слов Токаева о непризнании ДНР и ЛНР. Накануне, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент соседней страны заявил, что народные республики Донбасса — это «квазигосударства».

Поведение Токаева было некорректным, но его позиция предсказуема. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин. По его мнению, союзники России заинтересованы в сотрудничестве с ней тогда, когда им это выгодно, в остальных случаях они не поддерживают нашу страну.

«То, что Казахстан не признавал и не признает, было ясно и без этого заявления Токаева. Но то, что Токаев в присутствии президента Путина об этом сказал — вроде бы честно, публично, но, на мой взгляд, это было некорректно. Выглядело как вызов находящемуся рядом с ним президенту. У меня не было сомнений, что наши так называемые союзники по СНГ, по Евразийскому союзу и ОДКБ очень своеобразно понимают свои обязательства и своё союзничество. Они относятся ко всем интеграционным объединениям как к шведскому столу — то, что им нравится, они берут, а то, что не нравится, не берут. Когда от них никто ничего не ждёт, то могли бы, по крайней мере, промолчать.

Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населённых пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнёрство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то всё возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание».

Касым-Жомарт Токаев во время выступления подчеркнул, что, скорее всего, официальный Нур-Султан не признает ЛНР и ДНР.

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