Нефть и газ как и прежде будут играть важную роль в мире, уверен глава Совета директоров CNPC Дай Хоулян
17:55 18.06.2022
Рост международных геополитических рисков становится вызовом глобальному энергопереходу, энергетическому сотрудничеству и безопасности поставок энергоносителей и потому особенно важно сотрудничество участников рынка, - заявил председатель Совета директоров CNPC Дай Хоулян в ходе дискуссии на Энергетической панели в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума.
«Придерживаясь стратегии интернационализации и открытости, следуя принципам взаимной выгоды и неукоснительного соблюдения договоренностей, CNPC будет налаживать взаимодействие и активно изучать новые возможности сотрудничества в энергетической области с международными партнерами», - полагает Хоулян, который уверен, что «зеленый» низкоуглеродный переход является тенденцией времени, а нефть и газ как и прежде будут играть важную роль в мире. В связи с этим, CNPC не только намерена активно продолжать разработку нефтяных и газовых проектов в Китае, но и выполнять проекты в области инноваций и низкоуглеродного развития.
Дай Хоулян сообщил, что CNPC будет придерживаться пяти главных стратегических направлений: инновации, ресурсы, рынки, интернационализация, зеленое и низкоуглеродное развитие. «Мы будем укреплять всестороннее сотрудничество с партнерами разных стран в сфере традиционной и новой энергетики, чтобы сообща содействовать зеленому низкоуглеродному переходу, способствовать устойчивому развитию, совместно реагировать на изменения климата и обеспечивать безопасность поставок энергоносителей», - заявил Хоулян.
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