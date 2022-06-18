Исследование: более полумиллиона человек обучились на образовательных курсах для предпринимателей

18:40

Сбербанк, Минэкономразвития России, Ассоциация развития финансовой грамотности, Торгово-промышленная палата РФ, НИУ ВШЭ при участии других организаций провели масштабное исследование по определению индекса предпринимательской образовательной активности в регионах РФ. Его результаты были представлены в рамках Петербургского международного экономического форума.

Был изучен образовательный опыт порядка 1200 компаний и организаций из всех регионов России. Все вместе они провели более 4000 уникальных курсов для представителей бизнеса и потенциальных предпринимателей через региональные центры «Мой Бизнес» и другие организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. С 2019 года на указанных программах обучились уже более полумиллиона человек.

В рамках исследования был рассчитан среднероссийский показатель «обученности» населения. Он составил девять человек на одну тысячу экономически активного населения. При этом в 29 субъектах Российской Федерации данный показатель оказался выше среднего и в 56 регионах – ниже.

Исследование показало, что наиболее активно учатся люди до 45 лет (92%), из них молодежь до 25 лет составила 45%. В числе прошедших обучение женщин оказалось на 4% больше, чем мужчин (52% против 48%). В основном это обусловлено тем, что курсы, направленные на развитие женского предпринимательства, более распространены.

Основная аудитория курсов для предпринимателей (48,5%) – представители уже действующего бизнеса, юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. На втором месте – школьники и студенты (25,2%). Доля работников по найму, среди которых могут быть как люди, уже работающие в малом и среднем бизнесе и повышающие уровень своих знаний, так и только желающие открыть собственное дело, составила 21%. Доля безработных и других групп – менее 5%. 53% прошедших обучение имеют среднее общее или профессиональное образование и 47% – высшее.

«Предпринимательское образование – один из факторов, влияющий на открытие бизнеса и оказывающий значимое положительное влияние на результаты уже существующего, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Сбер приветствует любые начинания в данном направлении. Хочу отметить, что банк – активный участник рынка образования для предпринимателей. У нас давно работает программа «БизнесКласс», которая помогает начинающим и уже действующим предпринимателям получить необходимые теоретические знания и практические навыки для развития их дела».

«Повышение предпринимательской грамотности – одно из важных направлений поддержки предпринимателей, – прокомментировала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. – Получение специальных знаний востребовано на всех этапах развития бизнеса: при перенастройке или масштабировании, при выходе на маркетплейсы и новые рынки, в том числе в других странах, но особенно важно пройти обучение начинающим предпринимателям. Это подтвердило и наше исследование: больше всего людей учатся по направлениям «Вдохновение и старт бизнеса» – 32,4%; «Акселерация и развитие бизнеса» – 16,8%; «Управление персоналом» – 13,7%; «Привлечение клиентов и продажи» – 9,1%. Всего в ходе исследования было выделено 11 категорий программ обучения и определены наиболее популярные среди них. Результаты, полученные в рамках исследования, позволяют сделать выводы относительно того, как структурировано региональное обучение в разрезе направлений и продолжительности образовательных программ у лидеров индекса. Это дает субъектам Российской Федерации дополнительный ориентир по организации данного направления на местах и возможности увеличения доли МСП за счет ростов темпов обучения предпринимательским навыкам».

«Работа велась совместно с Министерством экономического развития и государственной инфраструктурой поддержки предпринимательства центрами «Мой бизнес» всех субъектов Российской Федерации, – рассказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель рабочей группы Вениамин Каганов. – Именно их данные легли в основу расчета индекса. Анализ показал, что за последние три года около 580 тысяч человек прошли обучение на программах, направленных на развитие предпринимательской грамотности. Выявилась корреляция между степенью обученности и самой предпринимательской активностью, но работа по обсуждению и интерпретации заявленных результатов продолжается. На будущее мы намерены усовершенствовать методологию формирования индекса».

Подробные результаты исследования планируется представить в третьем квартале 2022 года.